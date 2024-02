Calabria, ottimismo sulla spesa dei fondi Ue: la Commissione prende posizione

I dati definitivi arriveranno solo dopo la consegna dei documenti di chiusura, prevista entro il prossimo 15 febbraio. Ma da Bruxelles trapela ottimismo: la Calabria dovrebbe aver speso tutti i fondi (oltre 2,2 miliardi) del Por 2014-2020. A sostenerlo è la commissaria per le Politiche regionali, Elisa Ferreira, in risposta a un’interrogazione recentemente presentata dall’europarlamentare calabrese Laura Ferrara. L’esponente pentastellata chiedeva se ci fossero «pericoli di taglio del saldo finale per la programmazione calabrese 2014-2020», ma la risposta fornita da Ferreira induce all’ottimismo: «La Commissione ha monitorato costantemente l'attuazione del programma e ha promosso tutte le misure possibili per garantire l'assorbimento dei fondi, tra cui l'ultima modifica del programma approvata nell'ottobre 2023. Per i motivi sopra illustrati è troppo presto per valutare l'assorbimento (completo) dei fondi dell'Ue. Le informazioni attualmente disponibili indicano un pieno assorbimento». Ferreira, sempre nella risposta fornita a Ferrara, precisa pure che «la Commissione non ha attuato alcuna rettifica finanziaria in relazione al Programma».