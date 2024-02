Terzo mandato ai sindaci, la Lega in Calabria spinge forte

«La maggioranza che sostiene il governo Meloni accolga la richiesta che l’Anci nazionale formula per l’estensione anche ai Comuni sopra i 15.000 abitanti della possibilità di un terzo mandato per i sindaci». È quanto chiede Roy Biasi, responsabile regionale Enti locali per la Lega Calabria e sindaco di Taurianova, a proposito del dibattito seguito all’approvazione del decreto con cui il Consiglio dei ministri ha già abolito il vincolo per i Comuni che votano con un turno unico.

«Parlo con cognizione di causa - prosegue Biasi - essendomi candidato in maniera provocatoria, nel lontano 2006, per un terzo mandato che gli elettori mi accordarono ma lo Stato no, visto il ricorso della Prefettura contro la convalida degli eletti in quel Consiglio comunale, che decadde non senza formulare un monito riformatore altissimo che superò i confini regionali. Sono felice che, seppur dopo tanti anni, il governo, anche grazie alle sollecitazioni del vice premier Matteo Salvini, abbia colto la giustezza di quella mia posizione, contro un anacronistico divieto che annichilisce senza motivo la volontà popolare e la democrazia».