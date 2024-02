Fondi di coesione al Sud, De Luca pronto a coinvolgere Occhiuto nella protesta. Ma il presidente della Calabria replica: "Saremo i primi a firmare accordi"

Sulla mancanza di erogazione alla Campania dei fondi Fsc «da parte del ministro più evanescente, inutile e inconcludente della storia della Repubblica Italiana faremo nelle prossime settimane quattro iniziative: la prima a Napoli a metà mese di febbraio con il mondo della cultura, poi sempre a metà mese prepariamo una manifestazione a Roma con l'Associazione dei Comuni a cui parteciperanno centinaia di sindaci e amministratori di tante Regioni del Sud».

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook. «Ho parlato ieri con il collega governatore della Calabria - ha aggiunto De Luca riferendosi a Roberto Occhiuto, presidente del centrodestra alla Regione - mi ha detto di aver saputo di poter firmare entro fine febbraio l’accordo sui fondi ma non ha certezze e quindi se non ha una data certa entro metà febbraio partecipa anche lui, al di là di bandiere di partito». De Luca ha poi spiegato che nelle settimane successive ci saranno «una manifestazione con il mondo delle imprese e dei sindacati e poi faremo una manifestazione sulla sburocratizzazione dell’Italia. Un collega del nord dice che chi non condivide l’autonomia ha una posizione medievale, invece ti dimostro che noi seguiamo la strada per una burocrazia zero».