Protesta degli agricoltori in Calabria, tavolo tecnico con l'assessore regionale Gianluca Gallo

«La protesta degli agricoltori è una protesta giusta, che noi condividiamo, contro alcune politiche comunitarie che non sono assolutamente condivisibili. Ci sono altre questioni che riguardano più direttamente il nostro Paese come l’aumento del carburante agricolo, dei costi energetici, e l’irpef sui terreni agricoli su cui stiamo spingendo per delle soluzioni. E poi ci sono altri aspetti come quello relativo ai pagamenti o ai consorzi di bonifica che ereditiamo e l’emergenza ungulati». Lo ha detto l’assessore regionale, Gianluca Gallo, in occasione della riunione del tavolo tecnico con i rappresentanti degli agricoltori in lotta, tenutosi alla cittadella regionale. Alla riunione hanno partecipato i direttori generali Giacomo Giovinazzo (dipartimento risorse agroalimentari) e Salvatore Siviglia (Tutela ambiente e territorio), il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e diversi altri primi cittadini. Tanti i rappresentanti degli agricoltori giunti da varie parti della regione e, in particolare, dall’area ionica tra Catanzaro e Crotone.