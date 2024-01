Calabria, presentato il "libro bianco" del Pd. Irto: "Le condizioni di vita dei calabresi sono purtroppo peggiorate"

"E' il racconto - ha aggiunto Irto - che il gruppo regionale ha voluto fare di due anni di opposizione, di lavoro intenso ma anche due anni di opportunità perse per la Calabria, in cui purtroppo la vita, la storia e le condizioni generali di questa regione non sono migliorate ma semmai sono peggiorate. Due anni che danno anche la prospettiva di una proposta che il gruppo dirigente del Pd ha voluto mettere in campo con diverse iniziative legislative, tenendo la barra diritta sull'opposizione e creando davvero un'alternativa al centrodestra che non governa la Regione da quasi quattro anni, due del governo Occhiuto e due prima di altri governi sempre di centrodestra e in cui le condizioni di vita dei calabresi sono purtroppo peggiorate. Penso innanzitutto al tema della sanità". Un Libro Bianco che è anche un work in progress che, ha detto Irto, "rappresenta un lavoro che l'opposizione fa. Ma chi dovrebbe mettere in campo innanzitutto le iniziative per migliorare le condizioni di questa terra è il centrodestra al governo. Noi più volte abbiamo detto, si venga in Consiglio regionale per esempio per portare la riforma della sanità, ma niente di tutto questo. Abbiamo chiesto - ha proseguito Irto - una mano, diciamo così, per le grandi questioni aperte e invece c'è stato risposto sempre no. Ecco, non c'è un centrodestra che vuole risolvere i problemi. Vuole fare grande comunicazione politica però purtroppo la comunicazione si scontra con la realtà. E la realtà ci dice che i numeri Svimez raccontano di un Sud che si impoverisce, sempre più giovani che vanno fuori; una sanità al collasso. Le infrastrutture con la 106 che continua ad essere la strada della morte, non c'è una visione sul turismo, si pensi che i bandi sull'artigianato, gli ultimi, sono andati tutti deserti. C'è un impoverimento, non c'è un governo della Regione. Purtroppo oggi la speranza ai calabresi non viene raccontata da questo centrodestra, serve un lavoro come stiamo facendo noi, raccontando una Calabria diversa e soprattutto costruire davvero e concretamente un'alternativa a questo centrodestra".