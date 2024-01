Superlaureati, Tavernise (M5S): accelerare la stabilizzazione dei precari in Calabria

"Ho inoltrato apposita interrogazione al presidente della Giunta regionale per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per risolvere l'emergenza del lavoro precario e quali iniziative di competenza si intendono assumere al fine di accelerare la stabilizzazione dei precari Ex Programma Stages/Ex Programma Modernizzazione P.A. (ex Borsisti) e consentire, così, alla nuova Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - Arpal lo svolgimento degli importanti compiti assegnati in merito alle politiche attive del lavoro e in particolare per il completamento del Programma Gol". Lo ha affermato, in una nota, il capogruppo regionale del M5S, Davide Tavernise.

"La Calabria è tra le cinque regioni italiane che alla data del 30 novembre 2023 risultano in ritardo sul completamento del Programma Garanzia di occupabili dei lavoratori rispetto al target nazionale. Quindici regioni e una provincia autonoma hanno superato, alla stessa data, l’obiettivo fissato per fine anno; Abruzzo, Marche, Sicilia e Veneto già ad agosto 2023. L’attuazione del Programma Gol è connessa al Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l’impiego (Cpi) e al Piano strategico nazionale sulle nuove competenze (Pnc), anch’essi inseriti nel PNRR".