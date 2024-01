Pnrr, in Calabria gli esperti non bastano mai

Servono nuovi esperti, e presto, nella Calabria perennemente costretta ad inseguire. E stavolta l’impegno non è di poco conto: bisogna stare nei tempi imposti dal Pnrr. Ecco perché è in corso una ricognizione, disposta dalla Giunta regionale con un atto d’indirizzo, sui fabbisogni dei vari dipartimenti interessati. Passaggio successivo sarà la pubblicazione di appositi avvisi finalizzati al reclutamento di professionisti specializzati che devono contribuire «ad accrescere la capacità amministrativa degli Enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all’implementazione dei progetti del Pnrr».

«Bisogna procedere celermente ad una nuova procedura di selezione di professionisti ed esperti specializzati nelle materie oggetto di intervento da utilizzare per la corretta implementazione del Piano territoriale regionale (aggiornato lo scorso novembre, ndr), valorizzando ove possibile il requisito dell’esperienza professionale diretta nelle finalità specifiche del progetto», attesta la Giunta regionale.