2024, elezioni europee e comunali. La Calabria si prepara ad una "calda" primavera

Il 2024 è l'anno delle elezioni europee, ma in Italia sarà l'anno anche in cui la competizione elettorale si articolerà tra elezioni regionali (si vota in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria) e comunali: saranno chiamati al voto 3698 su quasi 8mila comuni. Una tornata elettorale, dunque, molto corposa che riguarderà ampiamente anche la Calabria.

Le elezioni europee

La Calabria è inserita nella circoscrizione Italia Meridionale che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. A caccia della riconferma ci sono i parlamentari europei uscenti Laura Ferrara (Movimento Cinque Stelle), Denis Nesci (Fratelli d'Italia) e Vincenzo Sofo (nato a Milano da genitori calabresi ed eletto nel 2019 nella circoscrizione Italia meridionale). La Ferrara, politica cosentina, è stata eletta due volte nel 2014 e nel 2019. Cinque anni fa riuscì a racimolare ben 77,979 preferenze ed è probabile che possa provare a tentare uno storico tris. Chi sarà certamente della partita è Denis Nesci, uomo di punta di Fratelli d'Italia. Il giovane politico reggino (nato a Polistena nel 1981) nel 2019 conquistò 51.748 preferenze piazzandosi dietro gli eletti Giorgia Meloni (capolista) e Raffaele Fitto. Proprio a seguito della candidatura al Parlamento italiano nel 2022 dell'attuale ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Nesci subentrò a Strasburgo e ora vuole giocarsi nuovamente la partita frutto dell'appoggio del partito di Fratelli d'Italia e di una ampia rete territoriale di consensi, anche oltre la Calabria, che scaturisce dalla decennale attività intrapresa dal padre prima e da egli stesso dopo. Proverà con ogni probabilità il bis anche Vincenzo Sofo, oggi in Fratelli d'Italia, ma nel 2019 eletto con la Lega dove racimola 32.062 preferenze. I movimenti tra i partiti per cercare di accaparrarsi un seggio in Europa sono iniziati da tempo e anche in Calabria sono ormai quasi in dirittura d'arrivo le scelte da intraprendere, sebbene tutti siano consapevoli che ottenere uno scranno in Europa sia molto difficile. C'è tutta una partita interna al centrodestra anche in Calabria per la leadership interna tra Fratelli d'Italia e Forza Italia con la Lega che sta alla finestra. Si è parlato della possibile candidatura del presidente della Regione Roberto Occhiuto, dell'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo. Ma entrambi hanno, per il momento, declinato. Partita aperta anche nelle opposizioni con Pd, M5S, Azione ed altri partiti che dovranno cercare di ben figurare in una competizione elettorale che non prevede alleanze, in un meccanismo proporzionale dove ognuno corre da solo per cercare di superare la soglia di sbarramento del 4%.

Comuni al voto: la partita di Vibo, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto Uffugo

Un comune capoluogo di provincia al voto: Vibo Valentia. Altri tre comuni al voto sopra i 15 mila abitanti: Corigliano Rossano (terza città della Calabria), Gioia Tauro e Montalto Uffugo. La partita è aperta e in queste città è chiaro che la dimensione locale del voto si "apparenta" con un interesse nazionale e con scelte politico-elettorali che potrebbero essere prese nei tavoli romani soprattutto per ciò che concerne Vibo e Corigliano Rossano. Maria Limardo e Flavio Stasi vanno a caccia della riconferma, ma la partita è in salita per entrambi. Vibo oggi è l'unico capoluogo di provincia calabrese governato dal centrodestra, motivo per il quale le forze politiche di maggioranza hanno tutto l'interesse di mantenere lo scranno a palazzo Luigi Razza. La sindaca uscente di Forza Italia, Maria Limardo, è pronta a ricandidarsi e nei giorni scorsi l'inaugurazione del nuovo teatro comunale è servita anche e soprattutto per confermare la propria posizione. Le spinte centrifughe in atto sono molteplici e la Limardo al momento gode dell'appoggio solamente di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Le altre forze che compongono l'attuale maggioranza si sono defilate e preferirebbero puntare su altri nomi. Acque agitate anche nel centrosinistra dove il Pd ha da tempo il suo candidato, Enzo Romeo primo presidente della Provincia di Vibo. Nome che però non piace al M5S, ai Liberamente Progressisti del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo e al movimento civico Umanesimo Sociale di Domenico Consoli. E poi c'è tutta la galassia del centro, capitanata dal già candidato sindaco nel 2019 Stefano Luciano, che sta lavorando sottotraccia per disarcionare e rompere lo schema bipolare. A Corigliano Rossano valutazioni in corso sulla ricandidatura del sindaco uscente Flavio Stasi: il Pd sta temporeggiando, mentre nel centrodestra più volte si è fatto il nome del senatore di Fdi, Ernesto Rapani. Più improntate al civismo, le competizioni elettorali di Gioia Tauro e Montalto Uffugo.

135 comuni al voto

19 i comuni al voto in provincia di Catanzaro: Albi, Amato, Cortale, Fossato Serralta, Gagliato, Gimigliano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Motta Santa Lucia, Pentone, Pianopoli, San Floro, San Pietro a Maida, Sellia, Sellia Marina, Sorbo San Basile, Squillace, Zagarise.

64 i comuni al voto in provincia di Cosenza: Acquaformosa, Acquappesa. Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara , Aprigliano, Bianchi, Bocchigliero, Buonvicino, Caloveto, Castiglione Cosentino, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Civita, Colosimi, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Domanico, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Frascineto, Grimaldi, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Malvito, Mendicino , Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Parenti, Pedivigliano, Rocca Imperiale, Rose, Roseto Capo Spulico, Rota Greca San Basile, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Marco Argentano, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana.

11 i comuni al voto in provincia di Crotone: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Melissa, Mesoraca, San Mauro Marchesato, San Nicola dall'Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

27 i comuni al voto in provincia di Reggio: Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gerace, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Portigliola, Riace, Rizziconi, Roccella, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Scido, Stignano.

14 i comuni al voto in provincia di Vibo: Cessaniti, Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Tropea, Vallelonga, Vibo Valentia, Zungri.