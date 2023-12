Calabria, ufficiale la proroga per i bilanci: ci sarà tempo fino al 15 marzo

La boccata d’ossigeno attesa dai Comuni è arrivata. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, presieduta dalla sottosegretaria calabrese all’Interno, Wanda Ferro, ha espresso parere favorevole sulla bozza di decreto del Viminale e del Mef che differisce al 15 marzo 2024 il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi dell’anno 2024 degli enti locali. La richiesta di proroga, formulata a novembre dall’Anci e dall’Upi, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all’incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell’utilizzo delle risorse Covid, dall’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del contratto nazionale di lavoro 2019-2021, dai ritardi nell’erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria