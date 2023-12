Calabria, Occhiuto al giro di boa: ora la fase 2. La priorità a sanità e infrastrutture

Il bilancio dell’anno che sta per concludersi e i (buoni) propositi per il 2024 ormai alle porte. Quello tracciato dal governatore Roberto Occhiuto, nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi con i giornalisti alla Cittadella regionale, è stato un resoconto a tutto tondo dell’attività portata avanti negli ultimi mesi. E se le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione è possibile leggerle nell’articolo a destra, qui di seguito la Gazzetta del Sud prova a elencare quelle che rappresentano le priorità cui far fronte nel prossimo e medio futuro.

La sanità è certamente la madre di tutte le battaglie. Entro la fine della legislatura - autunno 2026 - si dovrà arrivare (almeno restando al programma presentato nella campagna elettorale vinta dal centrodestra calabrese) al completamento e all’entrata in funzione dei nuovi ospedali di Vibo Valentia e della Sibaritide nonché all’avvio dei lavori per il nosocomio della Piana di Gioia Tauro. Necessaria, poi, un’accelerazione, dopo i ritardi finora accumulati, sul fronte Case e Ospedali di comunità: anche qui, l’orizzonte 2026, deadline per tutti i progetti legati al Pnrr, incombe.

