In Calabria Forza Italia riparte dai congressi provinciali

Esaurita la sbornia di euforia per la nomina a coordinatore regionale del partito in Calabria, l’on. Francesco Cannizzaro non ha perso tempo e ha subito preso contezza del carico di lavoro che gli tocca affrontare per ripagare «la fiducia – afferma il giovane deputato reggino – concessami da parte del segretario Antonio Tajani che mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità».

Le responsabilità, infatti, sono tante e Cannizzaro non le nasconde: «In Calabria FI è il primo partito e rappresenta il traino del centrodestra che governa la Regione. E poi avverto una grande responsabilità anche nei confronti dei cittadini e degli eletti, a partire dai sindaci, dagli amministratori, dai consiglieri regionali e dai colleghi parlamentare con i quali sin da subito ci incontreremo per riorganizzare il parto in Calabria, una regione che in termini di adesioni al partito è stata tra le prime in Italia. E posso anticipare una notizia: a gennaio si terranno, dal 12 al 16, tutti i congressi provinciali per radicare ancora di più il nostro partito sui territori».

