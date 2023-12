Salvini: "Stiamo lavorando tanto per la Calabria. Ora c'è un progetto per l'alta velocità fino a Reggio"

«Con la Calabria e per la Calabria stiamo lavorando tanto», ha spiegato Matteo Salvini, citando il Ponte sullo Stretto sul quale «abbiamo investito 30 miliardi in Calabria e altrettanti in Sicilia. Il ponte è un anello di congiunzione». Il ministro poi ha elencato «gli interventi sulla Statale 106, i 3 miliardi per la Sibari-Crotone-Catanzaro con la gara di prossimo avvio», ed ancora «521 milioni della Trasversale delle Serre e la messa in sicurezza dell’ultimo tratto della A2 fra Cosenza e Altilia». Salvini ha poi ricordato gli investimenti sulla «Statale 106 jonica da Sud verso nord e penso al tratto reggino. Quando sono arrivato non c’era progettazione dell’Alta velocità fino a Reggio Calabria, adesso è in corso di progettazione. I progetti sono figli di scelte tecniche, infrastrutturali e non politiche. Voglio arrivare alla fine del mio mandato con una Calabria più moderna, più sicura, più infrastrutturata». Infine, il capitolo relativo al Porto di Gioia Tauro che va «difeso». «La prossima infrastruttura da analizzare – ha concluso il ministro delle Infrastrutture – conto di dare risposte presto, può essere il porto riferimento non solo del Mediterraneo».