La presidente del Parlamento europeo Metsola è arrivata in Calabria: inaugurerà il NUE 112 con Tajani, Piantedosi e Occhiuto FOTO | VIDEO

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata nella sede della Regione Calabria a Catanzaro per una visita istituzionale. Metsola è stata accolta dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, presso il suo ufficio al decimo piano, e visiterà la Control Room dell’Operazione «Tolleranza Zero», il programma attraverso il quale la Regione Calabria controlla il territorio con i droni per contrastare i reati ambientali. In chiusura di serata la presidente Metsola incontrerà i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale per un saluto. Domani, alle ore 9, la presidente Metsola, con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con il presidente Occhiuto, inaugurerà - presso il piano terra della Cittadella - la nuova Centrale operativa regionale del 112, il Numero di emergenza unico europeo (Nue).

«E' la prima volta che vengo in Calabria da presidente del Parlamento europeo e posso dire che non sarà l’ultima volta». Così Roberta Metsola, visitando, nella sede della Regione Calabria a Catanzaro, la Control Room dell’operazione "Tolleranza Zero", il programma attraverso il quale la Regione Calabria controlla il territorio coi droni per contrastare gli incendi e monitorare il mare. A ricevere Metsola il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; presenti anche il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e gli europarlamentari Laura Ferrara e Fulvio Martusciello. «Questa - ha proseguito Metsola - è una regione importante, troppo spesso sottovalutata e che guarda al futuro. E con progetti così, impariamo che dobbiamo cambiare il nostro modo di fare le cose. Non possiamo aspettarci che delle generazioni future paghino un prezzo elevato per le situazioni irrisolte di cui eravamo consapevoli».

"Il Parlamento europeo - ha proseguito Metsola - sostiene pienamente il progetto operazione tolleranza zero che ha l’obiettivo di preservare vite umane, case, ambiente ed economia. Noi siamo aperti a esplorare delle nuove forme di collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea nella condivisione delle buone pratiche». Metsola ha infine ringraziato il presidente della Regione Roberto Occhiuto «per avermi accolto nella tua regione per questa visita alla sala di controllo dell’operazione "Tolleranza zero"».