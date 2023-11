Comunità energetiche in Calabria, il Pd è favorevole. Un odg per l’attivazione delle realtà

Un ordine del giorno sulla conversione ecologica da presentare nei consigli comunali dei vari territori, per fronteggiare il cambiamento climatico e salvaguardare il patrimonio ambientale in osservanza alle direttive europee. Questo il tema della conferenza stampa tenutasi nella sede regionale del Pd a Lamezia alla presenza del segretario regionale, il senatore Nicola Irto, della responsabile regionale Transizione ecologica, Francesca Dorato e di Giuseppe Peta, responsabile regionale organizzazione del Pd. «utti stanno sottovalutando la Cer (Comunità energetica rinnovabile) su cui c’è un incredibile silenzio da parte delle istituzioni a cui invece chiediamo maggiore impegno. Lo chiediamo ai nostri rappresentanti, sia dove siamo maggioranza, sia dove siamo all’opposizione». Queste le considerazioni di Irto che ha aggiunto: «Il governo nazionale deve assumersi la responsabilità di fare i decreti attuativi che, in merito a questa tematica, l’Europa chiede dal 2021».

