Sicurezza, Ferro: riordino delle polizie locali ha valenza epocale

"Con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del pacchetto di importanti misure legislative in materia di sicurezza, il governo Meloni mantiene ancora una volta gli impegni assunti e dimostra con i fatti la sua vicinanza alle forze dell'ordine e ai cittadini, soprattutto ai piu' deboli, che da oggi potranno ricevere una maggiore protezione da parte dello Stato". E' quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, che evidenzia, tra le misure adottate, "il rafforzamento della tutela per gli uomini e le donne in divisa da aggressioni e atti di violenza, il nuovo reato contro le rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive di immobili, il rafforzamento delle misure anti-borseggio e la stretta sulle truffe agli anziani, il contrasto ai blocchi stradali con cui i manifestanti creano enormi disagi e situazioni di rischio per i cittadini, il rafforzamento delle misure di contrasto al terrorismo e di prevenzione antimafia". Il pacchetto - aggiunge ancora Ferro, "prevede inoltre alcune importanti norme volte a rafforzare l'amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, introducendo misure che puntano ad accelerare il superamento di ostacoli urbanistici che ostacolano la destinazione degli immobili a finalita' sociali, la semplificazione della procedura di cancellazione delle aziende inattive, il divieto di prestare attivita' lavorativa in un'azienda confiscata per soggetti vicini al destinatario della misura o condannati per reati di mafia. Ha inoltre una valenza epocale la delega al governo per il riordino delle polizie locali, la cui disciplina risale a 37 anni fa, che vedranno ridefinite le proprie funzioni e rivisto il ruolo nelle attivita' di pubblica sicurezza, con la valorizzazione dei compiti di lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, in un'ottica di maggiore integrazione e scambio di informazioni con le Forze di polizia nazionali. Nel complesso delle misure e' inserito anche il rinnovo dei contratti per il comparto, gia' scaduto nel 2021, con uno stanziamento di 1,5 miliardi, di cui 1,4 miliardi saranno destinati alle Forze di polizia e alle Forze armate e altri 100 milioni ai Vigili del fuoco. Vengono inoltre introdotte delle norme che puntano a rafforzare e valorizzare la specificita' delle diverse componenti che operano nel settore della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, per migliorarne la funzionalita' e rendere ai cittadini un servizio piu' efficace e tempestivo. Un lavoro complesso che e' il frutto di una efficace sinergia tra la premier Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i ministri della Giustizia e della Difesa".