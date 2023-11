Autonomia, corsa a limitare i danni. La beffa per la Calabria è concreta

A sentire il governatore Roberto Occhiuto il cortocircuito sulla riforma dell’Autonomia differenziata può ancora essere evitato, magari grazie all’aiuto di Fratelli d’Italia e «all’equilibrio della premier Meloni». Di tutt’altro parere sono le opposizioni di centrosinistra. «Il pastrocchio si è ormai consumato», tuonano gli esponenti del Pd. La verità è che uno stop potrà esserci solo in Parlamento, al momento del voto in Aula. L’uscita di Occhiuto, finalizzata a bocciare l’idea del ministro Roberto Calderoli di procedere al varo della riforma applicando prima le norme autonomiste e poi garantire le risorse per finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), è letta da più parti come «tardiva». E tuttavia il presidente della Regione è convinto di andare per la propria strada: «È un approccio sbagliato quello pensato dal ministro. Autonomia e definizione dei Lep devono viaggiare insieme, altrimenti per il Sud l’Autonomia rischia di diventare una trappola».

