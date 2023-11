Autonomia differenziata, Orrico (M5S): "Occhiuto si ridesta tardi"

"Siamo felici che il presidente della Regione Calabria Occhiuto si sia ridestato ed abbia finalmente compreso come l’Autonomia differenziata costituisca una ferita insanabile per le regioni del meridione e per la terra che rappresenta". Lo afferma in una nota la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice del M5S in Calabria. «Certo - prosegue - questa sua rumorosa marcia indietro arriva fuori tempo massimo rispetto a quanto tutti o quasi, tranne lui e la sua maggioranza a dire il vero, avevano già intuito fin dalla scorsa legge di Bilancio. Ossia che il disegno di legge del leghista Calderoli punta ad allargare il divario fra Nord e Sud ed ignorare solidarietà e coesione sociale del Paese. Fossero state le sue posizioni differenti in sede di Conferenza Stato-Regioni, quando votò favorevolmente per l'Autonomia differenziata mentre noi scendevamo nelle piazze calabresi per protestare incontrando cittadini e parti sociali, forse, a quest’ora, le cose sarebbero andate differentemente".

"Quantomeno il fronte delle regioni del sud non si sarebbe spaccato. Sarebbe stato più coerente con l’alto incarico che ricopre difendere la Calabria ed i calabresi piuttosto che assecondare i diktat di scuderia. D’altronde, cosa si aspettava di più e di meglio dal ministro Calderoli e dalla Lega su questo tema? L’impressione è che le sue esternazioni rilasciate ieri alla stampa siano piuttosto un regolamento interno alle forze del centrodestra e non la reale consapevolezza del pericolo che si corre approvando questo disegno di legge». «Ora, invece - conclude Anna Laura Orrico - il provvedimento marcia a passo spedito in Parlamento senza considerare minimamente i Lep evocati da Occhiuto mentre dovrebbe essere contrastato non soltanto da chi siede fra i banchi dell’opposizione quanto anche da chi in maggioranza, proveniente dalla Calabria e dal sud, tiene alla sopravvivenza dei propri territori".