Il nuovo corso degli Enti di bonifica della Calabria, Borrello promette: ora basta sprechi

«L’operazione-verità sui Consorzi di bonifica annunciata dal presidente della Regione non solo andrà avanti, ma sarà rafforzata». Fabio Borrello, commissario del nuovo Ente unico di bonifica per la Calabria, insiste sulla linea tracciata dalla Giunta regionale. E sulle polemiche seguite all’incarico da 40mila affidato a un legale del Foro di Roma per seguire dal punto di vista giuslavoristico il trasferimento dei dipendenti dei Consorzi nel nuovo organismo, taglia corto: «È evidente che l’incarico non è semplicemente il “trasferimento del personale”, ma a più ampio spettro e andrà, come dirò in seguito, a valutare altre situazioni. Va quindi in questa direzione l’incarico conferito al professionista individuato che, come correttamente riconosciuto nell’articolo, è dotato di indubbie capacità professionali. Tutto è stato fatto in accordo ed in perfetta sintonia con tutti i commissari straordinari nominati dalla Regione».

