Calabria, Occhiuto a 2 anni dall’insediamento: «Guido la Giunta delle riforme»

Esattamente due anni fa, il 29 ottobre 2021, Roberto Occhiuto veniva proclamato, in Corte d’appello a Catanzaro, presidente della Regione. Ventiquattro mesi sono un lasso di tempo sufficiente - manca poco per il giro di boa della legislatura - per tracciare un bilancio delle cose realizzate e dei progetti su cui ancora lavorare.

La sanità calabrese resta ancora “malata” e l’ennesima proroga del decreto Calabria ne è la conferma. C’è speranza di redenzione, presidente?

«Assolutamente sì. La proroga del decreto Calabria l’ho chiesta personalmente: c’è ancora tanto da fare per restituire ai calabresi il diritto alla salute a loro negato per troppo tempo. Immaginiamo il nostro sistema sanitario come un paziente. Due anni fa lo abbiamo risvegliato dopo 12 anni di coma causato dai commissariamenti. Lo abbiamo posto in fase di riabilitazione intensiva; adesso, dopo 24 mesi di lavoro, è in quella semintensiva. Abbiamo fatto in 2 anni cento volte più di quello che era stato fatto nei 12 anni precedenti, ma ci vuole tempo. Solo gli sciocchi possono pensare che il paziente “sanità Calabria” possa correre subito i 400 metri ostacoli».

L’esperimento di inserire medici cubani nelle corsie deserte degli ospedali di questa regione sta oggettivamente offrendo qualche risultato positivo. Fino a quando rimarranno qui?

«Il risultato è positivo. E non sono io a dirlo, ma i medici italiani che stanno lavorando con i cubani e i pazienti calabresi, oltre a tutti i media nazionali e internazionali che hanno raccontato questa bella storia. Sapevo che la medicina cubana era una delle migliori al mondo. Oggi gli stessi che prima mi criticavano chiedono a gran voce altri camici banchi caraibici. Il Parlamento e il governo, su nostra sollecitazione, hanno modificato alcune norme, e dunque resteranno in Calabria almeno fino al 2025. Anche su questa mia decisione la Calabria è diventata un modello per la capacità di affrontare situazioni emergenziali con creatività».

