L’Alta velocità in Calabria torna all’anno zero: salta il tracciato “appenninico”

Come nel gioco dell’oca, si torna alla casella di partenza sul progetto dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Il rischio di una nuova grande incompiuta è davvero dietro l’angolo. Nella risposta fornita recentemente dal governo in commissione alla Camera a un’interrogazione della deputata Paola De Micheli (Pd), si legge: «La realizzazione delle opere in sotterraneo rende necessaria l'esecuzione di importanti interventi di drenaggio sia durante la realizzazione, sia permanenti, nella successiva fase di esercizio ferroviario, complessi dal punto di vista della sostenibilità ambientale e che, peraltro, richiederebbero ingenti oneri per la manutenzione e la gestione degli impianti in fase di esercizio oltre a comportare un allungamento dei tempi di costruzione».

La notizia per la Calabria e per il Sud è che il tracciato immaginato finora - quello che da Praia a Mare taglia all’interno fino a Tarsia - è difficilmente realizzabile. «Sono in corso - va ripetendo il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante - ulteriori approfondimenti progettuali per individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale che consenta un miglioramento del contesto geomorfologico e idrogeologico, la possibilità di connessione con la linea storica, l’esecuzione dell’intervento per fasi, con minori tempi di realizzazione e un miglior tempo di percorrenza dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato».

Cosa succede adesso? Messa in questi termini, salterebbe - al netto dei collegamenti garantiti dalla nuova galleria Santomarco - il transito da Cosenza e si tornerebbe al tracciato originario. C’è un documento da tenere in considerazione in questa storia. È lo studio di fattibilità redatto da Rete ferroviaria italiana a inizio 2022. Già, perché prendendo in considerazione 5 alternative di tracciato: tirrenico, autostradale, jonico, autostradale più jonico, tirrenico più jonico, il migliore risultava il tirrenico.

