Occhiuto riceve il presidente Begaj: "La Calabria sia ponte tra Albania ed Europa"

«La Calabria in Italia è la regione con più comunità arbereshe, 33 su 50, e questo deve indurci a diventare il ponte tra l’Albania e l’Europa». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto accogliendo alla cittadella regionale di Catanzaro il presidente della Repubblica di Albania Bajram Begaj in visita istituzionale in Calabria.

«Ci sono tantissime possibilità - ha aggiunto Occhiuto- di sviluppare rapporti di collaborazione reciprocamente utile sia per quanto attiene lo sviluppo economico che per quanto riguarda altri progetti di cui abbiamo già iniziato a parlare. Siamo onorati di avere in Calabria il presidente Begaj che è stato più volte in Italia dove ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. in questa sua permanenza visiterà le comunità arbereshe della Calabria e verificherà quanta amicizia la Calabria abbia per il suo Paese con il quale esistono legami secolari». «Al presidente Begaj abbiamo chiesto - ha detto ancora Occhiuto - di farsi interprete presso il governo albanese delle possibilità di collaborazione che si possono realizzare tra il governo regionale calabrese e quello albanese».