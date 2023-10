Minasi (Lega), via libera alla rimodulazione delle risorse per lo sviluppo delle infrastrutture in Calabria

«C'è il via libera alla rimodulazione delle risorse per lo sviluppo delle infrastrutture in Calabria. Un intervento concreto che sblocca oltre 100 milioni provenienti da Pac 2014/2020 per infrastrutture e reti. Grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini, alla sinergia con il territorio tramite l’assessore Emma Staine, la giunta regionale calabrese ha avuto modo di investire fondi preziosi in favore della nostra terra» Lo afferma la senatrice Clotilde Minasi della Lega, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

«Oltre 46 milioni per la programmazione di acquisto di nuovi treni per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale nel reggino, 20 milioni per interventi sulle infrastrutture, 7 milioni sui tre aeroporti del territorio e 1,5 milioni per le ferrovie turistiche nella Sila. Questo è il contributo della Lega a sostegno della crescita della Calabria, al fianco del territorio e nell’interesse dei cittadini», conclude.