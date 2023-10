Furgiuele e Loizzo (Lega): fondi essenziali per ferrovie e potenziare le infrastrutture della Calabria

«La rimodulazione delle risorse decisa dalla giunta della Regione Calabria è un segnale importante per lo sviluppo delle infrastrutture sul territorio». Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vicecapogruppo Domenico Furgiuele.

«Grazie all’attenzione del ministro Matteo Salvini e della Lega, e al lavoro sul territorio dell’assessore Emma Staine, la revisione dell’intero piano di spesa, oltre 100 milioni provenienti dal Pac per infrastrutture e Reti 2014/2020, ha permesso tra gli altri interventi anche la programmazione di acquisto di nuovi treni per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale nel reggino, per un totale di 46,5 milioni di euro. A questi si aggiungono 20 milioni per interventi su infrastrutture, 7 milioni sui tre aeroporti del territorio e 1milione e mezzo per le ferrovie turistiche nella Sila. Si tratta di un cambio di passo chiaro rispetto al passato: si interviene sulle infrastrutture con concretezza, anche con l’orizzonte della realizzazione del Ponte sullo Stretto, che rappresenta un volano virtuoso di accelerazione di sviluppo dell’intero territorio della Regione. Un traguardo importante, raggiunto grazie alla Lega. Avanti così», conclude.

Sullo stesso piano la deputata calabrese della Lega, Simona Loizzo: «Positiva la notizia della rimodulazione dei fondi Pac decisa dalla giunta regionale calabrese che, da una parte permette di utilizzare 100 milioni di fondi che altrimenti si sarebbero persi, dall’altra permetteranno l’acquisto di nuovo materiale rotabile per 46,5 milioni di euro con cui potenziare i servizi di trasporto pubblico su ferro nella regione».

«Non solo, 20 milioni saranno impiegati per interventi sulle infrastrutture, 1,5 per le ferrovie turistiche in provincia di Cosenza e 7 milioni per interventi sugli aeroporti. Un lavoro di buonsenso, che riafferma la grande attenzione della Lega allo sviluppo del territorio: non solo infatti gli interventi del ministro Salvini sulle infrastrutture e l’impegno sul Ponte sullo Stretto, ma anche azioni mirate in ambiti locali che grazie proprio al Mit oggi vivono un nuovo slancio. Ancora una volta, grazie alla Lega l’Italia e la Calabria ripartono», conclude.