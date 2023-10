Calabria, i sindacati in pressing sui vertici della Regione per i fondi ai tirocinanti

Il futuro dei tirocinanti rimane sempre in bilico. E ciò nonostante la Regione abbia dato seguito alla pubblicazione della manifestazione d'interesse per l'avvio della quarta annualità di proroga. La procedura, materialmente, come lo scorso anno, prevede la domanda da parte dei tirocinanti da presentare al proprio ente ospitante e la richiesta dell'ente di accedere al finanziamento per l'annualità 2023/2024.

Il nodo, tuttavia, resta quello della copertura finanziaria. Fino a questo momento i soldi disponibili grazie agli emendamenti approvati in Parlamento ammontano infatti a solo 5 milioni di euro e, a conti fatti, basterebbero per la contrattualizzazione di non più di 250 persone oppure per la proroga di poco più di un mese. «L’assessore Calabrese - si legge in una nota diffusa da Cgil, Cisl e Uil al termine dell’ultimo incontro in Regione - ha assunto l’impegno di trovare in tempi brevi le risorse mancanti affinché si possa completare l’intero iter di proroga. È stato chiesto inoltre che il pagamento delle spettanze della quarta proroga avvenga con cadenza mensile e non più bimestrale. Su questo punto l’assessore ha ribadito l’intenzione, già annunciata al precedente tavolo, di procedere ad un nuovo accordo con l’Inps che contenga tale disposizione, che però necessita di uno stanziamento di ulteriori 200mila euro».

