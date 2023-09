Sanità, Occhiuto: "Presto nuovo commissario Azienda Zero. Su liste d'attesa impegnati a restituire normalità"

La nomina del nuovo commissario di Azienda Zero «è vicina, ci sto riflettendo da un po' di giorni e credo di poter tirare le somme tra qualche giorno». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità, a margine dell’inaugurazione della nuova risonanza magnetica dell’area radiologica al policlinico «Dulbecco» di Catanzaro. «Si va avanti - ha rilevato Occhiuto - sul modello di Azienda zero che avevamo pensato, quello di vicariare il deficit di capacità amministrativa a monte e a valle del sistema sanitario, Dipartimento e aziende sanitarie e ospedaliere, e quindi il progetto non viene messo in discussione dalla perdita pure dolorosa e molto grave determinata dalla morte di Profiti».

"Anche sulle liste d'attesa - ha evidenziato - stiamo cercando di fare dei progressi restituendo ai calabresi ciò che dovrebbe essere normale. Abbiamo per esempio messo in rete il Cup regionale - ha aggiunto Occhiuto - che oggi comprende tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria ad eccezione di questa e dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo. E' un'applicazione che dà la possibilità ai cittadini di prenotare le visite dal loro telefonino o dal loro pc. Ora stiamo pensando di estendere questa possibilità anche alle tabaccherie, alle farmacie e parafarmacie in modo tale che ci possa essere un'interfaccia per quelli che hanno difficoltà ad utilizzare questa applicazione".

"Bisogna però lavorare - ha detto ancora il presidente - anche dall'altro lato e cioè dall'offerta di prestazioni per ridurre le liste d'attesa. Ci stiamo lavorando e aggiungo che ci stiamo lavorando pensando all'immediato ma anche pensando al futuro perché la Calabria avrà molte più borse di specializzazione nei prossimi anni: 260 ministeriali e altre 58-60 pagate dalla Regione. Chiaramente saranno per medici specializzati disponibili negli ospedali tra diversi anni, quando io non sarò più presidente della Regione. Però io ho il dovere di pensare all'immediato ma intanto di costruire le condizioni migliori per chi si occuperà della sanità dopo di me".

Occhiuto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, ha sottolineato che "l'Azienda Dulbecco è un grande investimento per la Calabria perché questa realtà è sede del più importante policlinico universitario del Mezzogiorno per numero di posti letto e quindi l'Università di Catanzaro potrà disporre di una struttura adeguata al prestigio e all'autorevolezza di questo ateneo e soprattutto i cittadini calabresi potranno usufruire delle competenze e delle esperienze in termini di assistenza sanitaria che l'università potrà loro offrire".