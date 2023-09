"Costituzione violata". La Cgil calabrese pronta alla mobilitazione

«La Cgil manifesterà a Roma insieme a più di cento associazioni per chiedere al governo l’applicazione della Costituzione che per noi è la via maestra, al fine di garantire i diritti universali delle persone in ogni luogo del Paese». Così Luigi Giove, esponente della segreteria nazionale della Cgil che, ieri mattina in un hotel di Feroleto Antico, ha presieduto l’assemblea generale della confederazione in preparazione alla manifestazione “La via maestra, insieme per la Costituzione”, in programma nella Capitale per il 7 ottobre prossimo. In una sala gremita di delegati convenuti da tutta la regione, Giove ha ribadito che «l’applicazione della Costituzione è garanzia di sanità, istruzione, diritto al lavoro, diritto a rimanere a vivere nel luogo in cui si è nati senza migrare in altre regioni o addirittura all’estero».

«Il governo - ha incalzato il segretario nazionale della Cgil - non dà risposte, si convocano tavoli ma non c’è possibilità di confronto, né tantomeno di negoziazione. Nessun intervento strutturale per incrementare i salari, nessun intervento per ridurre la precarietà. Nessuna iniziativa concreta per garantire l’esercizio dei diritti universali». Nel corso del suo intervento Giove ha, ancora una volta, puntato il dito contro l’autonomia differenziata ideata dal ministro leghista Calderoli. «Le conseguenze dell’applicazione di questo progetto in Calabria e in tutto il Meridione sarebbero devastanti - ha commentato l’esponente della Cgil -. Le regioni ricche potrebbero garantirsi diritti e servizi mentre le regioni povere starebbero a guardare». Da ciò la necessità di questa prima mobilitazione romana «e se dopo il 7 ottobre il governo nazionale non darà risposte - ha annunciato Giove - andremo allo sciopero generale, chiederemo l’adesione anche di Cisl e Uil. A tal proposito abbiamo già avviato la campagna di consultazione con diverse assemblee tra le categorie dei pensionati e quelle dei lavoratori».

