Calabria, legge ad hoc per “salvare” l’edilizia

Offrire supporto alle imprese edili calabresi in difficoltà per i troppi crediti “incagliati”. Nasce con quest'obiettivo la proposta di legge sottoscritta dai rappresentanti della Lega in Consiglio regionale e che punta ad «alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del decreto legge 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l’intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti». A dirla tutta, non si tratta di un inedito assoluto. Qualche mese un'iniziativa simile fu assunta dagli appartenenti del gruppo di Azione a Palazzo Campanella senza però ottenere grande fortuna. A cambiare, tuttavia, questa volta, è il soggetto titolato all'acquisto dei crediti. Mentre nel testo firmato dai calendiani tale compito veniva demandato alla Regione attraverso Fincalabra, nella proposta dei salviniani si affida tutto - seguendo anche la strada tracciata recentemente dalla Basilicata - agli enti pubblici economici regionali ovvero a quelle realtà pubbliche che operano in regime di diritto privato. Qualche esempio? Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, o il nuovo unico grande Consorzio di bonifica calabrese.

