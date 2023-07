Reddito di cittadinanza sospeso, Conte in Calabria: "Disastro sociale annunciato"

«In queste ore mi stanno arrivando segnalazioni di grande disperazione da parte dei destinatari di questo sms che sospenderebbe il reddito di cittadinanza e mi arrivano anche segnalazioni da parte delle associazioni di categoria, a partire dagli assistenti sociali, che sono preoccupatissimi perché si ritrovano addosso questa grande pressione e c'è il rischio veramente che ci possa essere qualche disordine.

E’ un disastro sociale annunciato». Lo ha detto il leader del M5S Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Stalettì (Catanzaro), a margine di un’iniziativa sui temi della legalità. «Invito il governo a riunirsi immediatamente per differire i termini. Mi sembra evidente - ha aggiunto Conte - che si stanno dimostrando dei dilettanti, l’avevamo detto. La prima cosa da fare è differire questi termini perché non ci sono corsi di formazione e aggiornamento e non c'è la possibilità di scaricare sulla categoria degli assistenti sociali tutti i destinatari di questi sms che stanno gettando nella disperazione tante persone. Evitiamo questo disastro sociale annunciato».