"Noi moderati", ecco il coordinamento in Calabria. Talerico commissario regionale

Il Comitato Direttivo di Noi moderati, per accompagnare il partito ai Congressi Provinciali e Regionale, ha deciso di costituire un Coordinamento Regionale in Calabria. Il Consigliere regionale Antonello Talerico assume le funzioni di Commissario Regionale, affiancato dai due membri della Direzione Nazionale, on. Giuseppe Galati e on. Nino Foti, dal senatore Francesco Molinari, dal dr. Saverio Anghelone e dai quattro coordinatori provinciali affidando le seguenti responsabilità: il Coordinatore Provinciale di Cosenza Riccardo Rosa sarà il responsabile dell’organizzazione; il Coordinatore Provinciale di Catanzaro Maurizio Vento sarà responsabile degli Enti Locali; il Coordinatore Provinciale di Crotone Oreste Gualtieri sarà responsabile del tesseramento; la Coordinatrice Provinciale di Vibo Valentia Maria Rosaria Nesci sarà responsabile delle Pari Opportunità. Ne fanno parte altresì tutti i Consiglieri Nazionali del partito. “Sono certo – ha detto il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi augurando buon lavoro a tutto il Coordinamento Regionale - che saprete svolgere questi ruoli con impegno, promuovendo l’attività del nostro movimento politico sul tuo territorio”.