Anci Calabria lancia la proposta: “Depuratori alle società regionali”

«Questo deve essere il momento di trovare soluzioni, pertanto chiediamo alla Regione di essere accanto a ai Comuni per una depurazione che sia davvero efficiente». All’indomani della “strigliata” del governatore Roberto Occhiuto agli enti municipali, chiamati direttamente in causa per i problemi legati al mare sporco tra il Cosentino e il Vibonese, a far sentire la voce dei Comuni è la neo presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro. Raggiunta telefonicamente dalla Gazzetta del Sud, Succurro sviluppa un ragionamento ben preciso (tenendo alla larga le polemiche), volto a spiegare la situazione in cui si trovano i Comuni - per i quali Occhiuto ha ribadito la responsabilità sugli impianti - ma mirato anche a lanciare alcune proposte.

La presidente Anci ribadisce che la questione relativa a mare e depurazione «è una criticità annosa e oggettiva. Ma è anche vero che i sindaci sono in ginocchio per una serie di difficoltà, siano esse economiche, al punto da non riuscire a chiudere i bilanci, siano legate alla carenza di personale». In particolare quest’ultimo aspetto è particolarmente sentito, poiché «mancano tecnici e agenti di Polizia locale che effettuino i controlli in materia ambientale. Non si può nascondere – prosegue – che noi sindaci siamo sempre più soli e con un carico di gravose responsabilità».

Sulla chiamata alla responsabilità dei sindaci da parte di Occhiuto, Succurro non si tira indietro e afferma che «è vero» ma ritiene altresì «innegabile che i sindaci siano in grosse difficoltà. Basti pensare – sottolinea – che lo smaltimento dei fanghi è a carico dei Comuni e se consideriamo che i bilanci degli enti sono ridotti all’osso, è evidente che il quadro è molto delicato».

L’idea di Anci Calabria, propone la presidente, è quella di istituire un tavolo tecnico con la Regione, «perché non possono essere sottovalutate tutte le difficoltà degli enti locali. E sono certa – aggiunge – che la Regione non ci lascerà soli».

