Patto Regione Calabria-Comuni sul digitale: sul tavolo investimenti per 800 mln

L’obiettivo è colmare il gap della Calabria rispetto agli standard della digitalizzazione dei servizi ai cittadini. La Regione Calabria ha elaborato la strategia digitale per i Comuni calabresi, che è stata illustrata ieri mattina nella sede della Cittadella regionale, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’assessorato alla transizione digitale, guidato dall’assessore Filippo Pietropaolo. Hanno partecipato il direttore generale del dipartimento regionale Transizione digitale e attività strategiche Tommaso Calabrò e Rosi Santacaterina, digital project manager, Michele Vitiello del dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, Mariateresa Chiffi e Stefania Cocco per Infratel.

Governo, Regione e privati insieme per guidare i Comuni nella transizione digitale che si traduce in servizi più efficienti per i cittadini. Tutti i 404 Comuni calabresi hanno aderito all’invito della Regione. Nell’ambito della strategia regionale, che prevede una stretta collaborazione sia con il livello territoriale che con quello nazionale, è fondamentale la posa della fibra ottica. A tal fine, la Regione ha stanziato un monte risorse pari a 200 milioni di euro che saranno disponibili a partire dal mese di settembre prossimo. A questi si aggiungono i 660 milioni di euro messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e aggiudicati a Tim, con l’obiettivo di raggiungere un milione di civici in Calabria e 800 scuole entro il 2026. Un programma ambizioso per il quale l’assessore Pietropaolo ha chiesto l’impegno dei Comuni, chiamati a stringere un patto con la Regione.