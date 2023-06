Calabria, il Consiglio approva la legge "Liberi di Scegliere" per i giovani che vogliono affrancarsi dalla criminalità

Il 22 giugno 2023 è stata una giornata significativa per la Calabria nel suo impegno contro le mafie e nella promozione della legalità e della giustizia sociale. Presso Palazzo Campanella si è tenuta una seduta storica in cui è stata approvata all'unanimità la legge regionale "Liberi di Scegliere", un progetto proposto e ideato dall'associazione Biesse, guidata dalla dottoressa Bruna Siviglia, una figura di spicco nella lotta alle mafie.

L'iniziativa ha ricevuto riconoscimento e sostegno grazie alla determinazione di Pasqualina Straface, alla volontà di Valeria Fedele e al presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso. La legge regionale, che avrà un impatto significativo a livello nazionale, si propone di promuovere il metodo Di Bella come modello di civiltà e di incentivare una cultura basata sulla giustizia e l'umanità.

Il progetto "Liberi di Scegliere" non è semplicemente un libro o un film tratti da una storia vera, ma da oggi diventa una legge concreta che suscita l'ammirazione di tutto il mondo per il suo valore educativo. Questa legge rappresenta una svolta epocale nella regione calabrese, dimostrando che non sempre arriva per ultima nelle politiche sociali.

Uno degli aspetti fondamentali della legge "Liberi di Scegliere" è la sua estensione a livello nazionale, segnando un punto di svolta nella lotta alle mafie in tutto il paese. Grazie a questa normativa, verrà posta maggiore attenzione sull'educazione, la sensibilizzazione e la promozione dei valori di legalità, inclusione sociale e rispetto dei diritti umani.

La legge prevede anche l'istituzione di borse di studio, offrendo opportunità di crescita e formazione a giovani meritevoli che si impegnano per una vita basata sui principi di legalità e impegno sociale. Questa iniziativa mira a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiandoli a diventare protagonisti del proprio destino e a contribuire alla costruzione di una società più giusta e equa.

Con l'adozione della legge "Liberi di Scegliere", la Calabria si pone come esempio di impegno concreto nella lotta alle mafie e nella promozione di una cultura di legalità e solidarietà. Questo importante passo avrà un impatto duraturo sulla società calabrese e sull'intero paese, offrendo nuove prospettive e speranze per un futuro migliore.