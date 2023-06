Pugno duro di Occhiuto sui Consorzi di bonifica: «Porrò la fiducia in Consiglio sulla riforma»

Affondo del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sulla riforma dei Consorzi di bonifica. «Sui Consorzi di bonifica metterò la fiducia in maniera tale che chi è d’accordo la vota, chi non è d’accordo se ne torna a casa. Sui Consorzi di bonifica – ha aggiunto Occhiuto nel corso di una diretta su Instagram – vedo molte resistenze. Spesso i Consorzi di bonifica sono macchine clientelari: sono 11 in Calabria, non forniscono i servizi che dovrebbero fornire, spesso sono macchine clientelari per assumere questo o quello. Mi sono stancato di questa cosa, anche perché poi c’è un effetto sul bilancio della Regione, perché i debiti dei Consorzi vengono in quale modo accumulati dalla Regione. Farò la legge di riforma del Consorzio unico. Ci sono alcuni consiglieri regionali che – a volte leggo – non sono d’accordo, bene. No, male. Però su questo tema farò quello che nessun presidente ha fatto prima. Lo Statuto della Regione Calabria dà la possibilità di mettere la fiducia: vuol dire che o si vota un provvedimento oppure si dimette il presidente e si scioglie il Consiglio regionale. Io sui Consorzi di bonifica, appena pronta la legge in maniera definitiva, metterò la fiducia in maniera tale che chi è d’accordo la vota, chi non è d’accordo se ne torna a casa. Per governare – ha concluso Occhiuto – bisogna essere anche determinati».