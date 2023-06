Noleggio con conducente, il Governo ha deciso d'impugnare la legge della Regione Calabria

Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 17.33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del vicepresidente Antonio Tajani, segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare, tra l'altro, la legge della Regione Calabria n. 16 del 24/04/2023, recante «Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)» in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di concorrenza, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, nonchè il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione.