Licenze Ncc a Ferrovie della Calabria, il governo impugnerà la legge. Occhiuto: "Tuteliamo i nostri turisti"

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha annunciato che il governo ha deciso di voler impugnare la legge regionale relativa alla concessione a Ferrovie della Calabria di 200 nuove licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (Ncc). Questo perchè «c’è una grande resistenza da parte dei tassisti in tutta Italia e che secondo loro aprirebbe il mercato ad altri operato. Ho spiegato al Governo che uno dei problemi più seri che abbiamo per lo sviluppo turistico è quella della mobilità interna», dice Occhiuto.

«Da una indagine che abbiamo realizzato è emerso – spiega il governatore – che se un turista arriva a Lamezia Terme e vuole spostarsi non succede quello che succede in altre parti d’Italia o in Europa. Quando arriva in aeroporto deve spendere molti soldi per spostarsi. E quel che è peggio che spesso i turisti non sanno neppure come raggiungere alcune località».

Entrando nel dettaglio della difesa della norma regionale sulle licenze, Occhiuto ricorda: «Abbiamo in tutta la Calabria pochissimi tassisti, pochissime licenze di Ncc. Come li facciamo muovere questi turisti». Da qui la conclusione: «Se la impugnano, qualche cos’altro me la invento perché questa regione è bellissima e merita di essere sviluppata soprattutto turisticamente». Per Occhiuto, «i primi ambasciatori del turismo calabrese sono i turisti. Non possiamo permetterci che un turista parli male della nostra regione perché non riesce a spostarsi perché manca una mobilità a servizio del turismo».