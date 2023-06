Scuola, Giusi Princi: previsti 200 milioni di euro di investimenti

Anche la Vicepresidente della giunta regionale con delega all’Istruzione, Giusy Princi, è intervenuta riassumendo brevemente gli interventi messi in campo sul fronte della scuola: "Abbiamo previsto oltre 200 milioni di euro di investimenti con la prossima programmazione per garantire i servizi educativi, incrementando il diritto allo studio che significa più mensa e trasporti di qualità, palestre e assistenza specialistica, formazione e orientamento. Inoltre, in collaborazione con le università, avvieremo un censimento informatico mirato a monitorare i livelli di apprendimento e pianificare percorsi di recupero per l’italiano e la matematica".