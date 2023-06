Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, finanziati in Calabria 35 progetti

Sono 35 i progetti di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza finanziati in Calabria dal Ministero dell’Interno sulle oltre 200 proposte progettuali ammesse nell’ambito della misura per il rafforzamento delle condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target Basilicata, Calabria, Campania, Puglie e Sicilia. Un intervento finanziato con oltre 30 milioni di euro complessivi a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) "Legalità" 2014-2020. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

«L’obiettivo di questo asse di intervento - spiega il sottosegretario Ferro - è quello di potenziare gli strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio e i sistemi informativi e di intelligence, per prevenire e contrastare i fenomeni criminali e contribuire così a creare un contesto economico e sociale più sicuro per i cittadini e per le imprese. Puntiamo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare la competitività del territorio per favorirne lo sviluppo».