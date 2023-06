L’omaggio bipartisan alla compianta Jole Santelli: "Ha difeso la Calabria"

Ricordi, passioni, aneddoti. Il lato umano e quello politico. Così esponenti istituzionali di ogni colore hanno reso omaggio ieri alla Camera a Jole Santelli, la prima presidente donna della Regione scomparsa prematuramente nell’ottobre 2020. Si è trattato di una cerimonia non ingabbiata negli schemi classici, ma del ricordo collettivo di una figura capace di coniugare l’amore per la propria terra e il rispetto delle regole. Il premio dedicato alla memoria della politica forzista, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, è stato consegnato nelle mani del presidente della Camera Lorenzo Fontana. «La sua coerenza, competenza e onestà intellettuale, insieme al suo forte senso del dovere e delle istituzioni - sono state le parole utilizzate da Fontana - hanno suscitato sentimenti di grande stima in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Tutti, a cominciare dai colleghi parlamentari, hanno potuto apprezzarne le doti professionali e umane, come pure la sua costante ricerca del dialogo anche con coloro che erano più distanti dalla sua posizione».

