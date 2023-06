Case e Ospedali di comunità in Calabria, fondi aggiuntivi per i rincari

L’iter è in linea con le scadenze, si è notevolmente allungato l’elenco delle criticità dovute a incongruenze nei quadri economici dei progetti ma ciò sarebbe dovuto solo agli ulteriori fondi assegnati per far fronte al rincaro dei prezzi dei materiali. È quanto emerge dalla relazione mensile sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr per implementare con nuove strutture la sanità territoriale calabrese. Si tratta, in sostanza, dell’aggiornamento più recente sull’iter per la realizzazione di Case e Ospedali di comunità, delle Centrali operative territoriali e degli interventi di ammodernamento e digitalizzazione del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Le criticità, come detto, sono aumentate rispetto al mese precedente ma nella relazione di maggio, firmata dal referente unico regionale Pasquale Gidaro, si specifica che sarebbero state «determinate, in larga parte, dalla necessità di adeguare i quadri economici degli interventi ai maggiori importi resi disponibili dal Fondo per le Opere Indifferibili», ovvero i finanziamenti assegnati dal Mef per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali per i lavori pubblici. L’aggiornamento dei quadri economici non ancora allineati, dunque, dovrebbe essere stato «effettuato - si legge nella relazione - nel corrente mese di maggio 2023».

