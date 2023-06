Calabria, sì alla rimodulazione dei fondi Ue: alla depurazione altri 20 milioni

Ha avuto l’ok della Commissione Bilancio del Consiglio regionale la rimodulazione del Piano di azione e coesione 2007/13 che prevede un incremento di oltre 1,7 milioni di euro rispetto alla dotazione iniziale. In particolare, quando ci sarà anche il via libera in Aula, si arriverà a poco meno di 20 milioni di euro destinati alla messa in funzione e all’efficientamento degli impianti di depurazione sulla costa calabrese.

Un’altra linea d’intervento per cui sono state approvate delle modifiche – a tutta la rimodulazione l’organismo consiliare ha dato il via libera all’unanimità – riguarda invece i “contratti locali di sicurezza”. In questo caso però la dotazione complessiva è rimasta immutata: si tratta di 19,6 milioni di euro, dei quali 13,6 sono destinati ai “contratti” che saranno individuati dal tavolo di partenariato regionale su proposta dei prefetti delle cinque province. È poi previsto un importo di 2,5 milioni di euro da destinare alla riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Tropea che dovrà diventare un presidio di sicurezza anche con quota di cofinanziamento a valere su altri fondi o programmi regionali e nazionali. Ulteriori 2,1 milioni di euro sono destinati alla riqualificazione di immobili per realizzare presidi di sicurezza (caserme e alloggi) destinati alle forze dell’ordine. Circa 1,3 milioni sono infine destinati a interventi integrati finalizzati alla realizzazione, sistemazione ed attrezzature di aree verdi in stato di degrado destinate a diventare luoghi di aggregazione sociale, aree per lo sport e il tempo libero, nonché aree attrezzate per piccole iniziative imprenditoriali e impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi pubblici.

