Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, in qualità di commissario della sanità calabrese, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 l’incarico di Giuseppe Profiti quale commissario straordinario dell’Azienda Zero, il nuovo ente di governance della sanità calabrese. Profiti era stato nominato a fine maggio dello scorso anno e il suo incarico era dunque in scadenza. La proroga decorre dall’1 giugno.

