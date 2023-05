Consorzi di Bonifica, a rischio le risorse del Pnrr. Occhiuto: "Serve razionalizzare"

"C'è un altro tema del Pnrr che mi preoccupa molto, perchè ieri il ministro Lollobrigida mi ha chiamato e mi ha detto che è preoccupato della messa a terra delle risorse Pnrr dei Consorzi di bonifica per l’acqua, sono più di 100 milioni di euro". L’ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto a margine di un incontro nella sede della Giunta a Catanzaro. Se i Consorzi di bonifica non dovessero essere nella condizione di svolgere queste attività per le quali hanno avuto risorse del Pnrr sarebbe un grande problema".

"Questa circostanza - ha aggiunto Occhiuto - mi induce ad accelerare sulla riforma dei Consorzi di bonifica. Non possiamo avere in questa regione 11 Consorzi di bonifica, bisogna razionalizzare il sistema. La mia idea è fare un unico Consorzio di bonifica. Ho detto già al ministro Lollobrigida che queste risorse non devono essere spostate, dirottate in altre Regioni. All’occorrenza la Regione potrebbe diventare soggetto attuatore».

«Come si vede, il tema è che sul Pnrr la Regione non è mai direttamente protagonista ma sono protagonisti altri enti che a volte hanno delle difficoltà oggettive queste risorse: come nel caso degli asili nido, anche qui abbiamo avuto tanti finanziamenti, spero - ha concluso Occhiuto - che i Comuni riescano a intercettare le milestone del Pnrr».

