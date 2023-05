Fusioni di Comuni in Calabria: Anci: riproposta la richiesta di rinvio sulle norme

Il Vice Presidente Vicario di Anci Calabria, Carmelo Panetta, all’indomani dell’audizione concessa su richiesta dalla prima Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, ha espresso “disappunto per la mancata considerazione della richiesta di rinvio, con eventuale stralcio dell’articolato, che l’organo collegiale di massima rappresentanza di Anci Calabria aveva inteso avanzare alla istituzione legislativa della Regione Calabria”.

“Tale richiesta -ha proseguito il vice presidente Panetta– risulta motivata anche dall’esigenza di un più compiuto approfondimento della modifica proposta e per meglio comprenderne le ragioni e gli effetti. L’argomento ha suscitato vasto allarme tra i sindaci calabresi, legittimamente timorosi che il mutare delle regole vigenti possa implicare un indebolimento od annullamento del ruolo degli enti comunali nell’iter procedurale delle fusioni di Comuni”.

“Abbiamo già sottolineato come si ritenga indispensabile un confronto adeguato sull’argomento che permetta a tutti di essere protagonisti responsabili nella vicenda e che consenta in prima istanza ai sindaci di sentirsi tranquilli custodi della autonomia dei comuni per come essa concepita dalla Costituzione stessa”, ha proseguito il vice presidente Anci Calabria.

“Abbiamo, pertanto, ritenuto di riproporre la nostra richiesta di rinvio delle determinazioni sulle norme relative alla fusione di comuni investendo, tramite i Capigruppo, l’intero Consiglio Regionale della Calabria convocato per domani. Il Consiglio Regionale della Calabria sta per assumersi una grande responsabilità, ove si determini sulla questione senza favorire una maturazione della scelta con il coinvolgimento pieno degli enti locali che sono i veri soggetti interessati alla materia. Auspichiamo di recuperare giusta attenzione e maggiore disponibilità di dialogo per evitare prese di posizione più rigide e determinate da parte dei sindaci che intendono tutelare un principio di garanzia poiché la fusione può essere solo l’esito di scelte condivise e non di possibili imposizioni, specie per i comuni di minore dimensione”, ha concluso Carmelo Panetta.

© Riproduzione riservata