Calabria, Antoniozzi: "Collaboreremo con Arpacal su tutela ambiente"

"Incontrerò certamente il generale Errigo, commissario straordinario Arpacal, per sostenere l'agenzia regionale sul tema della tutela ambientale". Lo afferma l'on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"So che l'amico presidente Occhiuto - dice Antoniozzi - sta lavorando alacremente sui temi della depurazione e del mare pulito e più in generale sulla questione dei rifiuti che è un argomento di attualità per tutte le regioni della nostra nazione. Oltre al sostegno che va assicurato alla Regione - prosegue Antoniozzi - è sicuramente opportuno confrontarsi con Arpacal per rafforzare l'azione dell'agenzia che ha compiti ben precisi. Già lo scorso anno - conclude Antoniozzi - si sono registrati netti miglioramenti sulla depurazione e sul mare pulito, che speriamo possano proseguire quest'anno e che, per la loro risoluzione, necessitano di tempi tecnici".

