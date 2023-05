Elezioni comunali, affluenza in calo in Calabria: alle 23 è al 45,53%. Si vota sino alle 15

Seggi ancora aperti dalle 7 alle 15 di oggi per il rinnovo di 41 Consigli comunali in Calabria ma con due esiti già acquisiti nei centri dove era sceso un campo un solo candidato, alle prese quindi con la sola sfida di superare il quorum: a Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, attestandosi attorno al 50%, ha incassato la conferma il sindaco uscente Francesco Severino, unico candidato in lizza, il quale ha evidenziato la «grande soddisfazione dell’amministrazione uscente per il raggiungimento del quorum arrivato già molte ore prima della chiusura dei seggi». Anche a Piane Crati raggiunto il quorum già ieri sera e, quindi, l’elezione a sindaco Stefano Borrelli candidato a capo della lista civica “Piane Crati 2023”.

L'affluenza alle 23 di domenica

Alle 23 il dato è del 45,53%, ben 11 punti in meno rispetto alla precedente. Alle 12 era del 12,72%, mentre alle 19 era del 36,31%. In provincia di Catanzaro l'affluenza è del 47,50, in provincia di Cosenza è del 45,76%, in provincia di Crotone è del 49,19%, in provincia di Reggio è del 45,52%, in provincia di Vibo è del 39,82%.

Qui tutte le percentuali

