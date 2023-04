Calabria, il governo stoppa l’ipotesi di assicurare il voto ai fuori sede già a maggio

Il voto fuori sede è ormai entrato nell’agenda politica grazie a una rete di giovani - diversi dei quali calabresi - che è riuscita a far arrivare in Parlamento diverse proposte. Ma benché l’Italia sia (con Cipro e Malta) l’unico paese in Europa in cui non è ancora possibile, i primi segnali che arrivano dal nuovo governo non sono in questo senso incoraggianti: impossibile ormai che se ne possa parlare per le imminenti Amministrative (42 i Comuni chiamati al voto in Calabria tra il 14 e il 15 maggio), da vedere se si riuscirà ad arrivare a qualche risultato per le Europee del 2024.

È stata la sottosegretaria (calabrese) all’Interno, Wanda Ferro, a chiarire nei giorni scorsi la posizione dell’esecutivo nella Commissione Affari costituzionali della Camera. Il suo intervento ha riguardato in realtà la questione dell’abbinamento a un altro testo di una proposta di legge di un’altra calabrese, Vittoria Baldino del M5S, che oltre alla possibilità di voto anticipato per i fuori sede riguarda anche un eventuale election day. Per questo secondo Ferro l’intervento è «troppo ampio e generico» e, in merito alla proposta di far votare i fuori sede negli uffici postali individuati a seguito di una convenzione con il Viminale, ha ribadito «le perplessità già manifestate dalla Direzione centrale per i servizi elettorali sulla opportunità di coinvolgere nel procedimento elettorale, strutture non rientranti tra i soggetti pubblici ordinariamente deputati alle attività finalizzate alla libera espressione dei diritti politici».

