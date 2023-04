Il Consiglio regionale calabrese fa il “pieno” di avvocati

Si moltiplicano le nomine in Consiglio regionale. Con una determina della direzione generale guidata dalla direttrice di Palazzo Campanella, Maria Stefania Lauria, infatti, sono stati designati i 4 professionisti esterni «di particolare e comprovata specializzazione» che dovranno supportare gli organi di garanzia della Regione: si tratta degli avvocati Demetrio Battaglia (iscritto all’albo del Foro di Catanzaro), Mariarita Stilo (iscritta all’albo del Foro di Reggio Calabria), Stefania Valente (iscritta all’albo del Foro di Catanzaro) e Manuela De Lorenzo (iscritta all’albo del Foro di Vibo Valentia), tutti appartenenti all’albo speciale “Cassazionisti e Giurisdizioni superiori”. Per il loro supporto sarà impegnata sul bilancio 2023-25 del Consiglio regionale la somma complessiva di 144mila euro (così ripartita: 52mila per l’esercizio 2023, 72mila pere l’esercizio 2024 e 18mila per l’esercizio 2025).

Le nomine arrivano a poca distanza di tempo di quelle di 5 esperti esperti esterni “altamente qualificati” ai sensi della legge regionale 13 del 1996: si tratta degli avvocati Massimo Canale, Domenico Caputo, Ilario Circosta, Maurizio Cortese e Domenico Calabretta.

