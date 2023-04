Lamezia, Bevacqua: «La nostra azione sui territori proseguirà in maniera ancora più intensa»

Si è riunito oggi Lamezia il gruppo del Pd in Consiglio regionale per fare il punto sull’attuale situazione politica e accogliere in nuovi ingressi.

Il presidente Mimmo Bevacqua ha dato il benvenuto e formulato gli auguri di buon lavoro ai nuovi ingressi Amalia Bruni e Antonio Billari e introdotto poi la discussione. Tanti i temi affrontati durante il dibattito al quale sono intervenuti i consiglieri Alecci Iacucci e Mammoliti: sanità, azienda zero, la nuova società multiutility introdotta dal governo regionale e che sta provocando tante difficoltà ai Comuni calabresi e i rischi connessi all’autonomia differenziata che il governo nazionale vuole approvare senza che neanche siano stati individuati i Livelli essenziali di prestazione.

«Il gruppo prosegue la sua attività politica – ha detto Bevacqua – e adesso si avvarrà anche del contributo della nostra candidata alla Regioni Amalia Bruni e di quello di Antonio Billari per rendere sempre più efficace l’azione di opposizione all’amministrazione di centrodestra che continua a procedere a colpi di spot senza dare soluzione a nessuno dei reali problemi dei calabresi».

Nei prossimi giorni il gruppo del Pd tornerà a riunirsi per programmare una serie di iniziative in sinergia con il partito democratico e il suo segretario Nicola Irto volte a coinvolgere sempre di più i territori ed essere un costante punto di riferimento per le istanze dei cittadini.

