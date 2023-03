Consiglio regionale della Calabria, nuovo provvedimento di rigetto per Valeria Fedele

Nuovo provvedimento di rigetto per Valeria Fedele, ormai ex consigliera regionale della Calabria. Questa volta a pronunciarsi è la Corte di appello di Catanzaro alla quale l’ex consigliere regionale ha inoltrato - nonostante le precedenti pronunce di rigetto del Tar Reggio Calabria - istanza per la sospensiva delle sentenze che l'hanno vista dichiarare ineleggibile, con surroga del candidato primo dei non eletti Antonello Talerico già insediato nel consiglio regionale dal 20 febbraio scorso.

La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto le eccezioni formulate sia dal collegio difensivo dell’Avv Antonello Talerico assistito dall’avvocato Jole Le Pera e Anselmo Torchia, sia quelle formulate dalla difesa di Silvia Parente assistita dall’Avv Giacomo Maletta.

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di improcedibilità dell’istanza presentata dalla Fedele, che aveva omesso un adempimento formale, ovvero la prova della iscrizione del ricorso in Cassazione.

Gli avvocati si dichiarano soddisfatti evidenziando che l’istanza era comunque inammissibile sotto diversi profili trattandosi di materia elettorale in cui l’effetto surrogatorio è voluto direttamente dal legislatore e non può essere sospeso dal giudice.

