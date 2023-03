Corte conti: regolari rendiconti gruppi Regione Calabria

Sono regolari i rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio finanziario 2022. A certificarlo è stata la sezione di controllo della Corte dei Cinti della Calabria: l’istruttoria dei giudici contabile ha riguardato i rendiconti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Azzurri, Coraggio Italia, Udc per la maggioranza di centrodestra e i rendiconti di Pd, Movimento 5 Stelle, De Magistris Presidente per quanto riguarda le opposizioni mentre dall’esame è stato escluso il gruppo Misto per il fatto di non aver ricevuto alcun contributo «essendo composto da un solo consigliere».

«Il rendiconto - si legge nel dispositivo delle delibere della Corte dei Conti, identico per tutti i gruppi - risulta redatto nel rispetto dei criteri normativi e consente, pertanto, la rilevazione dei fatti gestionali. Dalla verifica effettuata non sono emerse irregolarità nella procedura di spesa ed è emersa, nel rispetto dei principi di veridicità e correttezza rispettivamente la corrispondenza tra la documentazione inerente le spese sostenute e quanto rendicontato e l’inerenza sostanziale della spesa ai compiti istituzionali del gruppo e alle previsioni di legge vigenti": per questo per i gruppi del Consiglio regionale della Calabria la Corte dei Conti ha dichiarato «regolare» il rendiconto 2022.

© Riproduzione riservata